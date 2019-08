Berlin (dpa/bb) - Die Berliner Polizei kämpft mit Problemen bei der Annahme von Notrufen über die Telefonnummer 110. "Uns haben in der Tat Beschwerden erreicht von Betroffenen in den zurückliegenden Wochen, dass sie zum Teil mehrere Minuten in der Warteschleife waren, ohne dass es ihnen gelungen ist, den Notruf wirklich zu erreichen", sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Das liege daran, dass die Notrufzentrale seit dem 18. Juni in provisorischen Räumen arbeite und die technischen Möglichkeiten dort begrenzt seien.