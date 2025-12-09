Ricarda Lang , 31, Grünen-Politikerin, beantwortet Hass mit einem Fingerzeig. In einem Beitrag bei Instagram ist sie auf einem Foto lächelnd zu sehen, während sie ihren Mittelfinger in die Kamera streckt. Im Hintergrund sind beleidigende Kommentare von Usern eingeblendet.

Lang schreibt dazu: „Hasskommentare werden auch nicht gerade kreativer. Aber dafür lauter und mehr.“ Darauf habe sie „keinen Bock“ mehr. „Denn das Netz gehört uns allen.“ Auf einem weiteren Foto ist Lang lachend beim Anstoßen mit einer kleinen Sektflasche zu sehen. Mit dem Post unterstützt sie unter anderem die Arbeit von „HateAid“, einer Organisation für Menschenrechte im Netz.

(Foto: AP/AP)

Leonardo DiCaprio, 51, Schauspieler, hält Rückzug für die beste Verteidigung. Den frühen Erfolg durch seine Rolle im Film „Titanic“ habe ihm Freiheit verschafft, er habe die Zeit aber auch als intensiv und erdrückend empfunden, sagte er dem Time-Magazin. Er sei sich nicht sicher gewesen, ob ihn die Leute satthatten. „Ich dachte: Okay, wie kann ich eine lange Karriere haben? Denn ich liebe, was ich tue, und ich glaube, der beste Weg zu einer langen Karriere ist, sich aus dem Rampenlicht zurückzuziehen.“

(Foto: Carsten Koall/Carsten Koall/dpa)

Frank Thelen, 50, Investor, crasht auf der Bühne. In einer neuen Folge der Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“ boten ihm Erfinder an, mit ihrem elektrischen Schneemobil eine Runde zu drehen. Thelen nahm das Angebot an und versenkte das Fahrzeug vor laufenden Kameras in einem Metalltor. „Oh nein“, rief er nach dem Crash. Und: „Ich bin in Ordnung!“ Das Tor hatte jedoch eine große Delle. Er habe gebremst, doch das Fahrzeug nicht, sagte Thelen anschließend. Auf Schnee bremse das elektrische Schneemobil viel besser, sagte einer der Erfinder. Thelen entschuldigte sich mehrfach für den Unfall.

Jan Zimmermann (links) und Tim Lehmann. (Foto: Gerald Matzka/Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/dp)

Tim Lehmann, 26, Youtuber, vermisst seinen besten Freund. Am 18. November verstarb Jan Zimmermann, mit dem Lehmann gemeinsam den Youtube-Kanal „Gewitter im Kopf“ betrieb und darin über das Tourette-Syndrom aufklärte. Nun schrieb Lehmann bei Instagram: „Du fehlst mir so unglaublich. Hätte mir jemals jemand gesagt, dass Jan und ich niemals die Möglichkeit haben würden, unseren Traum zu leben, eines Tages alt und klapprig auf der Veranda zu sitzen und von all unseren unfassbar besonderen gemeinsamen Erlebnissen zu erzählen, ich hätte ihn für verrückt gehalten.“