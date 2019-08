Ein beliebter Wallfahrtsort in Polen ist zum Ort einer Tragödie geworden. Vier Menschen wurden getötet und etwa 140 verletzt, als am Donnerstag Blitze auf dem Tatra-Gipfel Giewont in ein Eisenkreuz und Kletterketten aus Metall einschlugen. Das teilten die Rettungskräfte am Freitag mit. Einen weiteren Toten gab es auf der slowakischen Seite des Gebirges. Viele der Verletzten erlitten schwere Verbrennungen. Polens Ministerpräsident Morawiecki reiste in den Gebirgsort Zakopane, um Einsatzkräften zu danken und Angehörigen der Opfer Beileid auszusprechen. "Die Aktion geht weiter, denn wir wissen nicht, ob nicht noch irgendwo jemand in den Bergen geblieben ist", sagte der Politiker der PiS-Partei. Mehrere Wanderer galten am Freitag noch als vermisst.