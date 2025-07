Ein Priester in Polen hat vor Ermittlern die Tötung eines Obdachlosen gestanden. Wegen mutmaßlichen Mordes mit besonderer Grausamkeit ordnete am Samstag ein Gericht in der Kleinstadt Grojec bei Warschau eine dreimonatige Untersuchungshaft für den katholischen Geistlichen an, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.