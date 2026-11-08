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Anschlag in KrakauDer Tag, an dem Polen seine Sicherheit verlor

Lesezeit: 3 Min.

Kerzen, Blumen und eine Karte mit der Aufschrift „Ich bin Krakau“ liegen am Sonntag in der Nähe des Anschlagsortes.
Kerzen, Blumen und eine Karte mit der Aufschrift „Ich bin Krakau“ liegen am Sonntag in der Nähe des Anschlagsortes.
Foto: Beata Zawrzel/AP/dpa

Sechs Menschen sterben, als am Samstag ein Mann in Krakau aus seinem Auto heraus wahllos in die Menge schießt. Ermittler vermuten ein politisches Motiv – der Täter soll von rechtsextremen Ideologien fasziniert gewesen sein.

Von Viktoria Großmann

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Polen habe seinen Status als besonders sicheres Land verloren, schreibt am Tag nach dem Anschlag in Krakau die große konservative Tageszeitung Rzeczpospolita. Tatsächlich kannte das 38-Millionen-Einwohner-Land Amokläufe und Terroranschläge bisher nur als Phänomen vor allem des westlichen Auslands. Nun sei der Große Ring in Krakau Symbol dieses Sicherheitsverlustes geworden.

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