Expedition in die Arktis: Corona-frei auf die Polarstern

Es ist die größte Arktisexpedition der Geschichte: Seit September 2019 ist der deutsche Forschungseisbrecher Polarstern im arktischen Eis unterwegs, angedockt an einer Eisscholle, mit der Wissenschaftler aus 17 Nationen sich am Nordpol vorübertreiben ließen. Ziel der Expedition: die Lücken in den bislang sehr ungenauen Klimamodellen zu schließen. Die Corona-Pandemie hätte nun um ein Haar den Abbruch der auf ein ganzes Jahr angelegten Expedition zur Halbzeit erzwungen: Der turnusmäßige Austausch des Teams an Bord im April war nicht mehr wie geplant mit Flugzeugen über das mittlerweile abgeriegelte Spitzbergen möglich.

In letzter Minute gelang ein Rettungsplan: Deutschland stellt die Forschungsschiffe Sonne und Maria S. Merian zur Verfügung. Sie werden an diesem Montag mit der Austauschmannschaft von Bremerhaven aus in See stechen, um dann vor Spitzbergen die Polarstern zu treffen, die sich dafür für drei Wochen vom Eis lösen muss. Die vergangenen beiden Wochen verbrachten deshalb 100 Wissenschaftler und Crewmitglieder aus aller Welt in Quarantäne im Hotel in Bremerhaven. Wie der Expeditionsleiter Markus Rex vom Alfred-Wegener-Institut das Warten erlebt hat.

SZ: Herr Rex, wie geht es Ihnen so kurz vor der Abfahrt?

Markus Rex: Ganz kurz vorab, ab 11 Uhr beginnt hier der dritte unserer Corona-Tests. Es könnte sein, dass es dann an der Türe klopft und mir ein Stäbchen in die Nase gerammt wird. Dann müssten wir unser Gespräch kurz unterbrechen.

Aber sicher ...

Wir sind jetzt im Expeditionsfieber. Es ist natürlich eine merkwürdige Situation. Nach dem Packen, nach dem Verabschieden von Freunden und Familien zu Hause ist man normalerweise auf See und unterwegs in die Polarregion. Da weht einem der Wind um die Nase, und das Schiff schaukelt. Jetzt sind wir, völlig ungewöhnlich, in so einem Zeitloch gefangen und sitzen im Hotel.

Wenn Sie dann von Montag an auf See sind, dann sind Sie vielleicht am einzigen wirklich coronafreien Ort der Welt.

Wenn der dritte Test jetzt auch bei allen negativ ausfällt, dann können wir mit großer Sicherheit sagen, dass keiner von uns das Virus trägt. Wir werden im Eis einer der wenigen coronafreien Orte der Welt sein. Wir können dann ohne Sorge gemeinsam arbeiten, wir können auch gemeinsam Partys feiern in der Arktis, ohne auf Abstand zu achten. Da geht's uns besser als den meisten Menschen anderswo.

Detailansicht öffnen Die "Polarstern". (Foto: obs)

Wie geht es denn der Mannschaft auf der "Polarstern", die ja viel länger im Eis festsaß als eigentlich vorhergesehen?

Wir tauschen uns regelmäßig aus, über E-Mail oder aber auch über die immer wieder unterbrochene Satellitenleitung. Die Menschen auf dem Schiff, die sitzen da acht Wochen länger als eigentlich geplant, die haben sich dazu bereit erklärt, unter einigen Härten für die Leute, und nur das hat unseren Plan überhaupt möglich gemacht, die Expedition unter den Bedingungen der Corona-Pandemie weiterzuführen. Viele andere wissenschaftliche Projekte mussten abgesagt werden. Und auch bei uns war lange nicht klar, ob wir weitermachen können.

Sind die Leute erschöpft?

Expeditionen sind immer ein Marathon. Man muss da seine Kräfte einteilen, das hat auch das derzeitige Expeditionsteam gemacht. Da muss es immer wieder auch Zeiten zum Durchatmen geben. Gerade in dieser Phase jetzt aber ist das Team wieder intensiv beschäftigt. Wir haben eine sehr hohe Eisdynamik. Im Eis um die Polarstern herum haben sich viele neue Risse gebildet. Es mussten viele Instrumente auch überstürzt vom Eis geborgen werden. Das ist allerdings jetzt der Endspurt für das derzeitige Team, wir kommen nun und lösen sie ab.

Detailansicht öffnen Expeditionsleiter Markus Rex. (Foto: Kai Strittmatter)

Und wie verbrachten Sie Ihre Tage im Hotel?

Mein Arbeitsalltag hat mich in die Quarantäne begleitet. Es gab noch wahnsinnig viel zu organisieren und zu entscheiden, bis hin zur Frage, welche der Sachen, die wir auf dem Eis installiert hatten, denn jetzt noch geborgen werden müssen vor der Abfahrt der Polarstern und welche Instrumente dort verbleiben dürfen.

Und jetzt sind Sie überglücklich, dass es geklappt hat?

Ja! Mit Herausforderungen hatte ich immer gerechnet, aber nicht, dass sie aus dieser Richtung kommen würden. Dass mit einem Mal die Welt nicht mehr existiert, wie wir sie kennen. Eine Welt, in der man einfach mal aus den USA nach Deutschland fliegen kann. Es stand auf Messers Schneide, ob wir einen Plan finden. Alle haben sich Sorgen gemacht, ob sie überhaupt noch Gelegenheit haben werden, ihre Messungen in der Arktis fortzuführen. Bei mir aber ist die Erleichterung wohl besonders groß. Ich habe in diese Expedition viele Jahre meines Lebens investiert. Deshalb bin ich sehr froh, dass wir das unter diesen schwierigen Bedingungen retten konnten.