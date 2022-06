Von Franziska von Malsen und Michael Neudecker

70 Jahre Queen Elizabeth. Das feiern die Britinnen und Briten dieses Wochenende. An Lebensjahren bringt es Elizabeth sogar auf 96. Die Queen, die gibt es für die meisten Menschen also schon immer. Und deshalb ist unvorstellbar, dass sie eines Tages nicht mehr da sein könnte. Wird die britische Monarchie, an der es ja auch viel Kritik gibt, das dann überstehen? Darüber spricht in dieser Folge Michael Neudecker, der das Spektakel um das Thronjubiläum in London für die SZ verfolgt.

Die Zahl derjenigen, die eine Republik wollen, keine Monarchie, steige stetig, sagt Neudecker. Aber: "Ich glaube nicht, dass die Monarchie nach Elizabeth abgeschafft wird." Dann werde Charles König. "Aber über die Jahrzehnte ist es durchaus denkbar, dass sich die Monarchie stark verändern wird."

In unserem Podcast Geschichte Daily geht es diese Woche um die Gay Rights-Bewegung.

Weitere Nachrichten: Keine EU-Sanktionen gegen Kyrill, BVerfG zu Immobilien bei Hartz IV.

