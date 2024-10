Der Rapper und Musikproduzent Sean „Diddy“ Combs sitzt aktuell in einem New Yorker Gefängnis. Ihm werden unter anderem Menschenhandel und sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Mindestens 120 Opfer könnte der Fall haben. Worum es da genau geht und was der Fall über die Musikbranche aussagt, erklärt in dieser Folge von „Auf den Punkt“ die SZ-New-York-Korrespondentin Ann-Kathrin Nezik. Sie war bei der Anhörung von Sean Combs am Donnerstag im Gerichtssaal dabei.