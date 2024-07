Vor dem Landgericht München I ist am Freitag ein Prozess gegen den Profifußballer Jérôme Boateng zu Ende gegangen. Und das Urteil des Gerichts ist weitaus milder ausgefallen als erwartet. In zwei vorherigen Prozessen war Boateng zu Geldstrafen in Millionenhöhe verurteilt worden – beide Urteile wurden jedoch wegen Rechtsfehlern aufgehoben. Jetzt hat das Münchner Gericht den Fußballer zu einer Geldstrafe in Höhe von 200 000 Euro verurteilt. Allerdings muss Boateng die Strafe nur zahlen, falls er wieder straffällig wird.