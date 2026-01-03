Auch abseits der Politik gab es bei „Auf den Punkt“ im vergangenen Jahr viele spannende Themen. Drei davon greifen die SZ-Korrespondenten noch einmal auf: Wie haben sich die Geschichten in den letzten Monaten weiterentwickelt?

Über die Brände in L.A. spricht Jürgen Schmieder, der seit Jahren in Los Angeles wohnt und von dort für die SZ berichtet. Er erzählt von dem riesigen Großfeuer, das im Januar fast halb Los Angeles zerstört hatte.

Anschließend spricht SZ-Paris-Korrespondent Oliver Meiler über die neuesten Erkenntnisse zum Louvre-Einbruch im Oktober. Er erzählt, warum die Polizei weiterhin nach Tätern sucht, obwohl die Diebe inzwischen gefasst wurden.

Und dann geht es auch noch um einen der spektakulärsten Prozesse des Jahres: den Prozess um Christina Block und die Entführung von zwei ihrer Kinder. Für die SZ begleitet Jana Stegemann den Prozess. Sie erzählt im Podcast, warum es im Prozess als immer wahrscheinlicher erscheint, dass die Steakhaus-Erbin Christina Block die Entführung ihrer Kinder selbst beauftragt hat.

Moderation, Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Redaktion: Johannes Korsche

Produktion: Benjamin Markthaler, Aylin Sancak

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über Tiktok (@jasonsappy, @user6200352385420, @Jake Schroeder, @iRonic) und Youtube (@Abendblatt-TV).

