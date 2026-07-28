Angesichts einer neuen Hitzewelle in Frankreich versucht die Feuerwehr mit allen Mitteln, die an der Atlantikküste wütenden Waldbrände in den Griff zu bekommen. Auch in Spanien und Portugal brennen große Teile der Wald - und Buschlandschaft. Die Löscharbeiten entwickeln sich inzwischen zu einem Wettrennen gegen die Zeit, denn für Mittwoch ist der Beginn der vierten Hitzewelle des Sommers auf der Iberischen Halbinsel angekündigt. Dann könnten Temperaturen von bis zu 42 Grad sowie eine niedrige Luftfeuchtigkeit die Löscharbeiten deutlich erschweren. Die Waldbrände treffen vor allem die Provinz Ávila westlich von Madrid sowie die benachbarten Regionen Madrid und Toledo, sagt SZ-Spanien-Korrespondent Patrick Illinger. Dort haben die Flammen zusammen bisher knapp 80 000 Hektar Wald- und Buschland verwüstet – mehr als doppelt so groß wie das Stadtgebiet von München. Dieses Feuer ist damit das größte seit Beginn der Erfassungen im Jahr 1968.

Laut Illinger gab es bereits in den Jahren 2012 und 2022 größere Vernichtungen durch Brände. Auch habe die bewaldete Fläche auf der Iberischen Halbinsel wegen Landflucht seit den 1990er-Jahren um etwa fünf Millionen Hektar zugenommen. Diese vernachlässigten Wälder sind dichter bewachsen, aber auch anfälliger für Brände. Immerhin komme durch die Brände der Klimawandel wieder auf die politische Tagesordnung in Madrid, sagt Illinger.

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