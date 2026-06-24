270 Menschen sind nach dem Bruch eines Staudamms einer Mine im brasilianischen Brumadinho am 25. Januar 2019 gestorben. Lina Verschwele und Benedikt Peters haben gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen von NDR und WDR über eine der schwersten Umweltkatastrophen in den vergangenen Jahrzehnten recherchiert.

Denn es gibt massive Vorwürfe gegen den deutschen TÜV Süd und dessen Rolle bei der Zertifizierung der Sicherheit des Dammes. Die SZ-Reporter haben mit Angehörigen der Opfer gesprochen, über deren Wut und Enttäuschung und darüber, dass bis heute niemand juristisch zur Verantwortung gezogen wurde. Lina und Benedikt zeigen auf, wie schleppend die Ermittlungen in Deutschland dazu laufen – bald droht die Verjährung.

Zum Weiterhören und -lesen:

Die Reportage von Lina Verwele und Benedikt Peters über den Bruch des Staudamms und seine weitreichenden Folgen lesen Sie hier.

Einen Kommentar von Benedikt Peters darüber, dass niemand Verantwortung übernehmen will, lesen Sie hier.

Hier schreibt Lina Verschwele über den schwerfälligen Prozess in München.

Den Beitrag des NDR-Magazins „Panorama“ dazu finden Sie hier.

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