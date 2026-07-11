Sie stürzen ab und finden aus ihrer Sucht nicht mehr heraus – bis zum traurigen Ende. Im vergangenen Jahr sind in Deutschland 2150 Menschen an den Folgen ihrer Drogensucht gestorben. Das hat der Bundesdrogenbeauftragte Hendrik Streek in dieser Woche gesagt. Und gerade bei jungen Menschen wird das Problem immer größer. „Fast jeder vierte Drogentote ist inzwischen jünger als 30 Jahre und bei den Unter-20-Jährigen hat sich die Zahl der Todesfälle in den letzten vier Jahren fast verdoppelt“, sagte Streeck bei einer Pressekonferenz.

Dass Menschen in den Drogenstrudel geraten, habe auch mit der Anziehungskraft des Milieus zu tun, sagt Wolfgang Barth in dieser Folge von „Auf den Punkt“. Seit den 1980er-Jahren hilft er Abhängigen im Bahnhofsviertel in Frankfurt am Main. In dieser Folge erzählt Barth von seiner Arbeit mit den Süchtigen und davon, wie sich die Szene dadurch verändert hat, dass heute andere Drogen konsumiert werden als früher.

Moderation, Redaktion: Philipp Saul

Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Produktion: Julius Zimmer

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über: Bayerischer Rundfunk.

Redaktionsschluss war Freitag, 10. Juli 2026 um 16.30 Uhr.

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