Es war ein Prozess um eine beispiellose Intrige: Der Angeklagte hat ein ganzes Buch gefälscht, nur um einem anerkannten Rechtsmediziner zu schaden. So sieht es das Gericht und findet zu einem harten Urteil.

Von Hanno Charisius

Am Ende lautet das Urteil des Gerichts: schuldig. Schuldig in allen Anklagepunkten: Urkundenfälschung, Urheberrechtsverletzung, Verleumdung und Betrug. Dafür soll der Angeklagte zwei Jahre und sechs Monate in Haft.