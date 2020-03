Die schweren Anschuldigungen gegen Starsänger Plácido Domingo wegen sexueller Übergriffe sind einer von der Oper Los Angeles beauftragten Untersuchung zufolge glaubwürdig. In zehn Fällen sei Domingo vorgeworfen worden, "unangemessenes Verhalten" an den Tag gelegt zu haben, heißt es in einem von dem Opernhaus veröffentlichten Bericht. Die Anschuldigungen seien wegen der Ähnlichkeiten in den Berichten "glaubwürdig" - auch wenn der Grad des Unbehagens unterschiedlich sei, über den die Frauen berichtet hätten. Nach den Vorwürfen war Domingo bereits im Oktober als Chef der Oper in Los Angeles zurückgetreten.

Einige Frauen hätten berichtet, sie hätten sich nicht unwohl gefühlt, andere dagegen hätten beschrieben, ein "beträchtliches Trauma" erlitten zu haben, hieß es weiter. "Einige Individuen gaben an, dass sie sich wegen Herrn Domingos Wichtigkeit und seines Rangs entmutigt gefühlt hätten, über den Missbrauch zu berichten."

In der sechs Monate dauernden Untersuchung einer Anwaltskanzlei waren den Angaben zufolge 44 Personen, darunter auch Domingo selbst, befragt worden. Darüber hinaus sammelte das Ermittlungsteam etwa 500 000 Dokumente und prüfte mehrere 1000 davon im Zusammenhang mit den Anschuldigungen eingehend.