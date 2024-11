Von Michael Neudecker, London

Signore Tronchetti Provera sitzt gelassen auf einem bordeauxroten Sofa im ersten Stock des schicken Mandarin Oriental in der Londoner Innenstadt, ein Bein lässig über das andere geschlagen, er trägt dunkelbraune Wildlederschuhe zur schwarzen Anzughose mit dunkelblauem Jackett, was bei ihm trotzdem verdammt gut aussieht, der Mann ist schließlich Italiener. Marco Tronchetti Provera ist Anteilseigner und Aufsichtsrat von Pirelli, aber es geht jetzt nicht um Reifen. Es geht jetzt, an diesen zwei Tagen in London, genau darum: wer wie aussieht, wer was anhat, und vor allem, wie viel. Oder besser gesagt, wie wenig.