30. August 2018, 16:23 Uhr Pippi Langstrumpf Elsa in Taka-Tuka-Land

Die kluge, aufmüpfige Tochter eines bärenstarken Seemanns, der Häuptling eines Südsee-Stammes wird und zu viel auf Reisen ist - das ist Pippi Langstrumpf. Es ist aber auch das Leben von Elsa Pettersson. Und das ist kein Zufall.

Von Rebekka Endler, SZ-Magazin

Zwei Mädchen, an unterschiedlichen Enden der Welt. Das eine wohnt alleine, in einem bunten Haus am Rande einer kleinen, kleinen Stadt in Schweden. Das andere lebt mit zwanzig weiteren Kindern in einem kargen Heim auf einer Insel in Papua-Neuguinea. Das eine hat viel Unsinn im Kopf und macht sich die Welt, widdewidde wie sie ihm gefällt. Das andere lebt nach den strengen Regeln von Missionaren. Doch ohne die Geschichte von Elsa Pettersson, dem kleinen Mädchen aus der Südsee und ihrem ...