22. Juni 2019, 19:24 Uhr Christie-Versteigerung Rekordsumme für Pink Floyd-Gitarren

Die teuerste Gitarre aller Zeiten: "The Black Strat"

126 Gitarren von David Gilmour, sind für etwa 19 Millionen Euro versteigert worden. Ein erfreulicher Rekord: Das Geld ist für einen guten Zweck. Trotzdem ist die Summe nicht selbstverständlich.

Gitarrist und Sänger von Pink Floyd, David Gilmour, hat seine Gitarrensammlung für einen guten Zweck versteigert - und damit Rekordpreise erzielt. Insgesamt seien bei der Auktion von 126 Gitarren in der Nacht zum Freitag 21,5 Millionen Dollar - etwa 19 Millionen Euro - zusammengekommen, teilte das Auktionshaus Christie's mit. Das sei Rekord - noch nie sei eine Sammlung von Musikinstrumenten für so viel Geld versteigert worden.

Auf Facebook äußerte sich der britische Musiker auch selbst dazu: Er sei "hin und weg" davon, wie brilliant die Auktion verlaufen sei. "Wow. Unglaublich." Ein so hohes Interesse an der Gitarrensammlung ist tatsächlich nicht selbstverständlich: Erst Mitte Juni konnte eine Gitarre von George Harrison keinen Käufer in London finden, weil der Mindestpreis von 200 000 Pfund bei der Auktion nicht erreicht wurde - obwohl der Ex-Beatle das Instrument einst als "großartig" beschrieb. Dabei war der Preis von umgerechnet etwa 225 000 Euro nicht einmal besonders hoch. Erst 2015 wurde eine Gitarre von John Lennon für 2,4 Millionen Dollar verkauft.

Das teuerstes Stück aus Gilmours Sammlung war eine Black Fender Stratocaster von 1969, auch "The Black Strat" genannt, die für fast vier Millionen Dollar an einen anonymen Bieter ging. Nach Angaben des Auktionshauses wurde sie damit zur teuersten je versteigerten Gitarre. Mit der Gitarre war Gilmour oft aufgetreten und hatte viele Pink Floyd- und Solo-Alben damit aufgenommen. Der bisheriger Rekordhalter sei der Musiker Eric Clapton gewesen, der seine Sammlung bei zwei separaten Auktionen 1999 und 2004 für insgesamt rund 12,5 Millionen Dollar versteigert habe.

Den Erlös will Gilmour der Klimaschutzorganisation ClientEarth spenden. "Der Klimawandel ist die größte Herausforderung, die die Menschheit je konfrontieren wird", sagte der Musiker laut Mitteilung. "Wir brauchen eine zivilisierte Welt für all unsere Enkelkinder und darüber hinaus, in der diese Gitarren gespielt und Lieder gesungen werden können."

Es ist nicht der einzige Rekord den Pink Floyd bisher aufgestellt haben: Ihr Konzeptalbum "The Wall" ist das meistverkaufte Konzeptalbum.