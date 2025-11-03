Es war nur ein winziges Bild, kaum größer als eine Postkarte. Aber es war ein echter Picasso. Und es war plötzlich verschwunden. Und die Aufregung groß.
Ein verschwundener Picasso, einfach an die Tür gelehnt
Eine Madrider Hausmeisterin findet ein Paket vor der Tür und legt es in ihr Kabuff, nichts ahnend, dass darin ein echter Picasso ist. Einer, den die Polizei seit Wochen sucht, man vermutet sogar einen Zusammenhang mit dem Louvre-Raub. Weit gefehlt.
Von Patrick Illinger, Madrid
