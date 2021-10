Detailansicht öffnen (Foto: José Ruiz/dpa)

Nina Flohr, 34, Schweizer Milliardärstochter, hat den jüngsten Sohn des griechischen Ex-Königs Konstantin II. geheiratet. Prinz Philippos, 35, und Flohr hatten sich bereits im Dezember standesamtlich im Schweizer Ferienort St. Moritz trauen lassen - nun folgte die griechisch-orthodoxe Hochzeit in der Kathedrale von Athen. Eine offizielle Gästeliste gab es nicht, aber Journalisten zufolge sollen die ehemalige spanische Königin Sofia sowie Prinz Michael von Kent und die Schwester der dänischen Königin Margrethe II, Benedikte zu Dänemark, an der Hochzeit teilgenommen haben. Philippos' Vater Konstantin II. war 1974 nach einem Referendum abgesetzt und die Monarchie in Griechenland abgeschafft worden.

Wolfgang Beltracchi, 70, ehemaliger Kunstfälscher, macht weiter Geld mit seiner Vergangenheit. Jetzt lässt er sein Leben als Komödie verfilmen - die Rechte hat er gerade eben verkauft. Er habe viele Jahre mit großen amerikanischen Firmen verhandelt, sagte Beltracchi der dpa. Auch Netflix habe für eine Serie Angebote gemacht. Den Zuschlag bekam aber der deutsche Produzent Thomas Schühly. Schühly hatte mit Rainer Werner Fassbinder zusammengearbeitet und auch Filme wie "Der Name der Rose" und der "Der Totmacher" produziert. Regisseur soll der Belgier Jaco Van Dormael werden. Dessen Komödie "Das brandneue Testament" über Gott, der als cholerisches Scheusal mit seiner Familie in Brüssel lebt, hatte Beltracchi nachhaltig beeindruckt.

Adrien Brody, 48, US-Schauspieler, hält sich kunstvoll fit. Besonders während der Pandemie sei er seiner zweiten großen Leidenschaft, der Malerei, so intensiv nachgegangen, dass er körperliche Schmerzen hatte, sagte Brody dem Guardian. "Ich war kaputt, weil ich teils eine Woche durchgehend am Boden an den Gemälden gearbeitet habe, es war danach schwer, aus dem Bett zu kommen." Brody malte an fünf Meter großen Leinwänden. "Man sagt, Schauspieler seien sehr aufmerksamkeitsbedürftig, aber ich bin sehr introvertiert."

Pelé, 81, lebende Legende, freut sich über besondere Kuchen. "Mein Geburtstag steht vor der Tür! Und, habt ihr den Kuchen schon vorbereitet?", hieß es in einer Veröffentlichung auf dem Instagram-Account Pelés, der am Samstag 81 Jahre alt wurde. Rund drei Wochen nach der Entlassung aus dem Krankenhaus zeigte sich der brasilianische Ex-Fußballer zum Ehrentag gut gelaunt. Auf einem älteren Foto, das Pelé dazu auf Instagram postete, ist der dreimalige Weltmeister mit einer Geburtstagstorte zu sehen: natürlich in Form eines Fußballfeldes mit einem Ball darin.