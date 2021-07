Philippinen:Viele Tote beim Absturz eines Militärtransporters

Das Flugzeug verpasst auf der Insel Jolo die Landebahn und geht in Flammen auf. Von etwa 90 Menschen an Bord können 40 gerettet werden.

Im Süden der Philippinen ist ein Militärflugzeug mit Dutzenden Menschen an Bord abgestürzt und in Flammen aufgegangen. Ersten Berichten zufolge waren insgesamt 92 Menschen in der Maschine, darunter drei Piloten und fünf weitere Crew-Mitglieder. Mindestens 40 konnten gerettet worden, teilte Armeechef Cirilito Sobejana mit. Sie würden derzeit in Krankenhäusern behandelt. Mindestens 17 Menschen wurden bislang tot geborgen. "Die Rettungsarbeiten dauern an", sagte Verteidigungsminister Delfin Lorenzana. Die meisten Soldaten an Bord hätten gerade erst ihre Grundausbildung beendet, hieß es aus Militärkreisen.

"Das Flugzeug verpasste die Landebahn, versuchte vergeblich, durchzustarten, und stürzte ab", sagte Sobejana. Das Unglück ereignete sich bei der Stadt Patikul in der Provinz Sulu im Norden der Insel Jolo. Das Flugzeug stürzte offenbar nahe dem Dorf Bangkal ab. Videoaufnahmen zeigten dichte Rauchwolken über dem kleinen Ort.

Die Transportmaschine vom Typ C-130 war nahe der Hauptstadt Manila gestartet und in der Stadt Cagayan de Oro auf der Insel Mindanao zwischengelandet. Es transportierte Truppen, die in der überwiegend muslimischen Provinz Sulu gegen Islamisten der Organisation Abu Sayyaf eingesetzt werden sollten. Die Regierungstruppen kämpfen seit Jahren gegen die als Terrororganisation geltende Gruppe, die für Bombenanschläge, Entführungen und Enthauptungen verantwortlich ist. Sie ist durch die durch die Regierungsoffensiven erheblich geschwächt, aber immer noch gefährlich.