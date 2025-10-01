Bei einem schweren Erdbeben sind auf den Philippinen nach Behördenangaben mindestens 35 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 140 wurden verletzt. Zahlreiche Gebäude stürzten ein, die Stromversorgung war zeitweise unterbrochen. Das Beben der Stärke 6,9 hatte die südostasiatische Inselgruppe der US-Erdbebenwarte USGS zufolge am späten Dienstagabend Ortszeit vor den Küsten der Inseln Cebu und Leyte erschüttert. Dem Philippinischen Institut für Vulkanologie und Seismologie zufolge kam es zu mehr als 370 Nachbeben mit einer Stärke bis zu 4,8.