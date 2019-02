2. Februar 2019, 15:32 Uhr Tierische Wettervorhersage Murmeltierorakel kündet von Frühling

Das Murmeltierorakel hat gesprochen: der Frühling kommt bald.

Wetterexperten mahnen allerdings zur Vorsicht. In den vergangenen Jahren lag das Murmeltier "Phil" in 60 Prozent der Fälle daneben.

Von Max Muth

Jedes Jahr am 2. Februar treffen sich tausende Menschen in der Kleinstadt Punxsutawney in Pennsylvania zu einer besonderen Wettervorhersage. Dann nämlich wird in den USA der "Groundhog Day" begangen - auf Deutsch übersetzt: der Murmeltiertag.

Einer mittlerweile über 130 Jahre alten Tradition gemäß, holen an diesem Tag die Mitglieder des Punxsutawney Groundhog Clubs ein dickes Murmeltier aus seinem Bau und befragen es nach den Wetteraussichten für die nächsten sechs Wochen. Der mächtigste Mann von Punxsutawney ist an diesem Tag der Präsident des Murmeltierclubs - nur er kann die Zeichen des Murmeltiers richtig deuten und für die angereisten Fans übersetzen.

Auf den Schatten kommt es an

Auch in diesem Jahr versammelten sich laut CNN schon in der Nacht zum Samstag tausende Murmeltiergläubige vor der Höhle des Tiers. Am frühen Morgen um 7.30 Uhr kroch das Tier ins Freie und gab sein Urteil ab: Der Frühling kommt bald.

WATCH: @AOnek_WREG3’s favorite rodent, Punxsutawney Phil, predicts an early spring! 🌸☀️🌼



This prediction is so rare, it’s only happened 19 times in the 133-year history of #GroundhogDay. @3onyourside pic.twitter.com/Zr1WH2WUfU — Nina Harrelson 🎥 (@NinaHarrelsonTV) February 2, 2019

Phils Vorhersage beruht laut der Überlieferung auf der Möglichkeit, an diesem Tag seinen eigenen Schatten zu sehen. Ist es am 2. Februar bewölkt (kein Schatten), dann kommt der Frühling bald. Kann das Tier dagegen seinen Schatten entdecken (bei Sonnenschein), ist in den nächsten sechs Wochen weiterhin mit kaltem Wetter zu rechnen - ein ausgeklügeltes System.

Allerdings - so Wetterxperten - ist die Vorhersage des Murmeltiers mit Vorsicht zu genießen. Laut der US-Wetterbehörde NOAA würde sogar ein Münzwurf zu einer zuverlässigeren Frühlingsvorhersage führen als die Intuition des Murmeltiers. Die Behörde hat vor ein paar Jahren eine komplizierte Datenauswertung der Orakelsprüche Phils vorgenommen und herausgefunden, dass das Murmeltier in einem Zeitraum von 30 Jahren nur in 40 Prozent aller Fälle richtig lag.

Die Tradition hatten vermutlich deutsche Siedler mit nach Pennsylvania gebracht. Vor allem der Hollywood-Film "Und täglich grüßt das Murmeltier" von 1993 mit Bill Murray und Andie MacDowell in den Hauptrollen machte das Spektakel weltberühmt.