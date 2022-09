Von Alexander Menden

Der Volksmund behauptet immer, Durst sei schlimmer als Heimweh. Was aber, lieber Volksmund, ist bitteschön mit dem Nachdurst? Der ist nämlich schlimmer als Kopfweh. Das Vertrackte und irgendwie auch Paradoxe am Saufen ist ja, dass der Mensch desto dehydrierter wird, je mehr Alkohol er trinkt. Deshalb braucht man am Morgen nach einer durchzechten Nacht viel Wasser, viel mehr als sonst. Nachdurst eben.

Nun aber ergibt eine japanische Studie, deren Ergebnisse kürzlich in der Zeitschrift Plant and Cell Physiology erschienen, dass Alkoholkonsum auf Nutzpflanzen exakt den gegenteiligen Effekt hat. Pflanzen reagieren auf Wassermangel zum Selbstschutz mit der Produktion von Ethanol, also reinem Alkohol. Das Team vom Physikalisch-Chemischen Institut Riken versorgte in einem Experiment Reis- und Weizenschösslinge zwei Wochen lang mit Wasser. Dann behandelte es den Boden, auf dem sie wuchsen, drei Tage lang mit Ethanol und entzogen ihnen anschließend zwei Wochen lang das Wasser. Etwa 75 Prozent der mit Ethanol behandelten Weizen- und Reispflanzen überlebten nach der Wiederbewässerung, während nur knapp fünf Prozent der nüchternen Kontroll-Pflanzen überlebten. Hauptautor Dr. Motoaki Seki erklärt laut der britischen Zeitung Metro, dies biete eine kostengünstige und einfache Möglichkeit, Ernteerträge auch bei Wasserknappheit stabil zu halten. Ganz ohne gentechnische Veränderung des Pflanzenerbguts. Und ganz ohne Nachdurst.

In Zeiten des durch die globale Erderwärmung bedingten, zunehmenden Wassermangels sind betrunkene Pflanzen also anscheinend die Zukunft der Nahrungssicherung. Die Gießkannen hoch, und: Ein Prosit, ein Pro-ho-sit der Düür-re-zeeeit!

