9. Juni 2019, 13:24 Uhr Pfingsten Geist ist geil

Aus Ostern, Nikolaus und Weihnachten wird ein Riesengeschäft gemacht. Wieso haben Marketing-Strategen nicht auch Pfingsten für längst entdeckt? Ein paar Vorschläge.



Von Friederike Zoe Grasshoff , Moritz Geier und Martin Zips

Ist es nicht eine Schande, was die Branche in diesen Tagen mal wieder verschenkt? Während das Marktpotenzial von Weihnachten und Ostern bereits zufriedenstellend ausgeschöpft wird, wissen die meisten Konsumenten nicht mal, um was es bei Pfingsten geht. Klar: Die Story dahinter ist komplizierter als bei Weihnachten und Ostern, es liegt kein Kind in der Krippe, es steht auch niemand von den Toten auf. Trotzdem: Da geht noch was, Verkäufer! Wir hätten da ein paar Ideen.