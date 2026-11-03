Geoff und Delwyn Ballantyne , Paar aus Alexandra Hills in Australien, sind ihren Mitbewohner wieder los. Als sie von einer Kaffeepause zurückkehrten, glaubten sie zunächst an einen Einbruch, bis sie einen Pfau in ihrem Badezimmer entdeckten, der sich im Spiegel betrachtete. Die Ballantynes versuchten, das offensichtlich über ihre Garage in die Wohnung gelangte Tier mit Wasser und Salzgebäck von seinem Antlitz zu lösen, ohne Erfolg. Erst herbeigerufenen Tierschützern gelang es, den Pfau vom Waschbecken zu entfernen, sie warfen ihm ein Handtuch über den Kopf. Mittlerweile soll sich der Pfau wieder bei seinem Besitzer befinden. Gegenüber dem britischen Guardian betonte Vogelexperte Darryl Jones, Autor des Buches „Wild Neighbours“: Eigentlich neigten Pfaue dazu, ihr Spiegelbild zu bekämpfen, da sie in ihm Rivalen vermuteten. Der Vogel aus Alexandra Hills jedoch könne sich „einfach nur einsam“ gefühlt haben.

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Carolin Kebekus, 46, Komikerin, setzt in der Kindererziehung vor allem auf „Lüge, Erpressung und Bestechung“. Zum Beispiel habe sie gegenüber ihrer dreijährigen Tochter schon oft fälschlicherweise behauptet, der Zoo sei gerade geschlossen. „Oder bei ‚Ich will die Sendung mit der Maus gucken‘. Da sage ich: ‚Du, die Maus schläft. Leider, leider.‘“ Auch von der Idee, Kinder von Zucker oder Kaugummis fernzuhalten, habe sie sich längst verabschiedet. „Wir sind eine große Patchwork-Familie, und da gibt es sehr viele andere Kinder, die sehr viel vorleben“, erklärte sie der Deutschen Presse-Agentur. Bei einigen Lügen sehe sie sich zudem in einer gewissen familiären Tradition: „Zum Beispiel haben meine Tante und mein Onkel meiner Cousine und meinem Cousin immer gesagt: ‚Unser Videorekorder funktioniert nur, wenn’s regnet.‘“ Dadurch hätten ihre Verwandten bei einem Besuch im Hause Kebekus einmal überrascht festgestellt: „Das ist ja verrückt: Die Sonne scheint, und euer Videorekorder funktioniert!“

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Dustin Hoffman, 89, Schauspieler, erinnert sich noch heute schmerzvoll an den Film „Die Reifeprüfung“, mit dem er 1968 weltbekannt wurde. In einem Gastbeitrag für The New Yorker bekannte Hoffman, er habe nur wegen seines Agenten an dem Casting teilgenommen und sei jetzt noch überrascht, dass man ihn für die Rolle des sportlichen Einserschülers Benjamin, der Sex mit einer älteren Frau hat, verpflichtet habe. In einer Szene habe Regisseur Mike Nichols seine Filmpartnerin Katharine Ross ihm dann 27 Mal ins Gesicht schlagen lassen. Hoffman sei erst schwindlig geworden, am nächsten Drehtag habe ihm nach einer Unterwasser-Szene das Trommelfell geblutet. Am Ende habe es die Ohrfeigen-Szene dann gar nicht in den Film geschafft. Für seine Rolle erhielt Hoffman einen Golden Globe als bester Nachwuchsschauspieler und Mike Nichols einen Oscar für die beste Regie.

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Daniel Brühl, 48, Schauspieler, ist es anfangs gar nicht leicht gefallen, sich während einer Hörbuch-Aufnahme mit dem von ihm gesprochenen „Harry Potter“-Bösewicht Lord Voldemort zu identifizieren. Voldemort sei der „ultimative Antagonist“ und „eine sehr schillernde, vielschichtige Figur, mit der man auf den ersten Blick nichts gemein hat“, so Brühl gegenüber dem Portal Web.de. Zugleich sei der Lord aber auch ein Mensch, „der total von Angst gesteuert wird. Vor allem von der großen Angst, die wir alle teilen: der Angst vor dem Tod“. Diese Erkenntnis habe ihm einen Anknüpfungspunkt geliefert. In den sechs Harry-Potter-Hörbüchern werden auch Nina Hoss als Professorin Minerva McGonagall und Armin Rohde als Hagrid zu hören sein.