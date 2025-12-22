Am 26. Juni 1984 verschwand die Braunschweiger Studentin Petra Pazsitka von einem Tag auf den anderen. Die Polizei und ihre Familie suchten nach ihr. Ihr Fall wurde bei „Aktenzeichen XY“ gezeigt. Ein Mann behauptete, sie ermordet zu haben. 31 Jahre vergingen so, bis durch einen Zufall bekannt wurde: Petra Pazsitka ist lebendig wie eh und je. Hunderte Kilometer entfernt von der Heimat führte sie ein zurückgezogenes Leben, fernab enger sozialer Kontakte und unter neuem Namen.