Zehn Frauen klagen gegen den finnisch-kandischen Modeunternehmer Peter Nygård. In der vor etwa zwei Wochen in New York City eingereichten Sammelklage werfen die Frauen ihm vor, sie als junge und verarmte Frauen gezielt auf sein Anwesen auf den Bahamas gelockt, dort unter Alkohol oder Drogen gesetzt und anschließend vergewaltigt zu haben. Er soll den damals 14 und 15 Jahre alten Mädchen Bargeld und Jobs als Models in Aussicht gestellt haben.

Wie die New York Times berichtet, dauern die Ermittlungen gegen Nygård bereits seit mehreren Monaten an. Demnach sei eine spezielle Task Force beteiligt, die im Bereich sexuelle Ausbeutung von Kindern ermittelt. Außerdem hätten die Ermittler bereits mit vier der zehn Frauen gesprochen, die gegen Nygård klagen.

Nygård bestreitet seinem Sprecher Ken Frydman zufolge die Vorwürfe und nannte sie "fabriziert und erfunden". Er "begrüßt die Bundesermittlungen und erwartet, dass sein Name reingewaschen wird", teilte Frydman per E-Mail mit.

Seit 2015 haben die Behörden schon mehrmals Gebäude von Peter Nygård wegen Vorwürfe von sexuellen Übergriffen durchsucht. Die damaligen Ermittlungen wurden aber wieder eingestellt.

Der kanadische Modehändler verkauft seine Produkte in mehr als 170 Filialen in Nordamerika, aber vor allem auch in den Filialen der Kaufhauskette Dillards. Aufgrund der Vorwürfe und der Ermittlungen hatte Dillards am Dienstag die Zusammenarbeit ausgesetzt.

Seinem Sprecher Frydman zufolge will Nygård als Vorsitzender der Nygård-Firmen zurücktreten und seine Beteiligungen veräußern. Nygård wolle nicht, dass seine legalen Auseinandersetzungen Angestellte ablenkten, die sich für ihren Lebensunterhalt auf die Firma verlassen. Nygårds Vermögen wird dem kanadischen Wirtschaftsmagazin Canadian Business zufolge auf rund 750 Millionen US-Dollar geschätzt.