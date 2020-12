Der frühere Modeunternehmer Peter Nygård, 79, ist in Winnipeg in Kanada wegen sexueller Übergriffe und Erpressung festgenommen worden. Er werde wegen jahrzehntelangem kriminellen Verhalten mit Dutzenden Opfern angeklagt, erklärte die Staatsanwaltschaft in New York.

Demnach soll Nygård mindestens während der 25 Jahre an der Spitze seines Bekleidungsunternehmens seinen Einfluss genutzt haben, um Frauen zu sexuellen Handlungen mit ihm, mit Bekannten, und untereinander zu zwingen. Er soll sich den Vorwürfen zufolge häufiger Frauen mit einer Missbrauchsvergangenheit und aus ärmeren Verhältnissen gesucht haben, um diese zu bedrohen und zu erpressen, darunter auch Minderjährige. Mehrere Frauen geben in einer in New York City eingereichten Klage an, sie seien 14 oder 15 Jahre alt gewesen, als Nygård sie unter Drogen und Alkohol gesetzt und vergewaltigt habe.

Die BBC zitiert einen Anwalt, der 57 Frauen vertritt, die gegen Nygård Klage eingereicht haben, mit den Worten: "Wir sind erleichtert, dass hoffentlich etwas Rechenschaft naht, aber ich möchte nicht versäumen zu erwähnen, dass das etwas ist, was Jahrzehnte früher hätte getan werden müssen."

Der Modeunternehmer wurde in Helsinki geboren und lebt hauptsächlich auf den Bahamas. Er hatte sich nach Bekanntwerden der Vorwürfe im Februar aus seinem Unternehmen zurückgezogen. Im März hatte die Firma dann Insolvenz beantragt.

In Winnipeg war Nygård nach einer Anhörung vor Gericht am Dienstag verhaftet worden. Die kanadischen Behörden hatten ihn am Vortag auf Bitten der USA festgesetzt. Ein nächster Gerichtstermin ist für den 13. Januar geplant. Nygårds Anwalt Jay Prober wies die Anschuldigungen zurück und sprach von einer "Verschwörung". Nygård gehe von einem Freispruch vor Gericht aus, aber die erste Aufgabe sei nun, eine Freilassung gegen Kaution zu beantragen.