New YorkUS-Schauspieler Peter Greene gestorben

Der Schauspieler Pete Greene.
Der Schauspieler Pete Greene. (Foto: Henry Mcgee/Zuma Press/dpa)
  • Der US-Schauspieler Peter Greene, bekannt aus "Pulp Fiction" und "Die Maske", ist im Alter von 60 Jahren in seiner New Yorker Wohnung gestorben.
  • Näheres zur Todesursache des 1965 in New Jersey geborenen Schauspielers ist bisher nicht bekannt.
  • Greene spielte seit den 90er Jahren meist Bösewichte in bekannten Filmen und hatte zuletzt 2023 eine Rolle in der Serie "The Continental".
Der Film-Bösewicht aus „Pulp Fiction“ und „Die Maske“ wurde im Alter von 60 Jahren tot in seiner Wohnung aufgefunden. Näheres zur Todesursache ist bisher nicht bekannt.

Der US-Schauspieler Peter Greene, der mit Filmen wie „Pulp Fiction“ und „Die Maske“ berühmt wurde, ist tot. Greene sei im Alter von 60 Jahren in seiner Wohnung in New York gestorben, teilte sein Manager Gregg Edwards der Deutschen Presse-Agentur mit. „Er war ein enger Freund, einer der besten Charakterdarsteller auf dem Planeten und er wird vermisst werden.“ Weitere Details zu seinem Tod wurden zunächst nicht mitgeteilt.

Der 1965 im US-Bundesstaat New Jersey geborene Greene hatte Anfang der 90er Jahre erste Rollen in Film und Fernsehen bekommen – meist als Bösewicht. Unter anderem war er in „Judgment Night – Zum Töten verurteilt“, „Pulp Fiction“, „Die Maske“ und „Die üblichen Verdächtigen“ zu sehen. Zuletzt hatte er 2023 eine Rolle in der Serie „The Continental“ gespielt.

Im Januar hätte Greene laut Medienberichten mit Dreharbeiten für den Film „Mascots“ beginnen sollen. In dem Thriller von Regisseur Kerry Mondragón spielt unter anderem auch Til Schweiger mit.

