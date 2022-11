Der Reporter Peter R. de Vries wurde am 15. Juli 2021 in Amsterdam erschossen.

Das entschied das Strafgericht in Amsterdam mit Verweis auf die Verfahrensregeln. In dem Prozess waren kurz vor der Urteilsverkündung neue Beweise aufgetaucht.

Der Prozess zum Mord an dem niederländischen Kriminalreporter Peter R. de Vries muss aus Verfahrensgründen wiederholt werden. Das entschied das Strafgericht am Donnerstag in Amsterdam.

Kurz vor der geplanten Urteilsverkündung waren neue Beweise über die möglichen Auftraggeber des Mordes aufgetaucht. Daraufhin war die Beweisaufnahme wieder eröffnet worden. Doch dann musste eine Richterin ersetzt werden. Nach den Verfahrensregeln muss der Prozess deshalb wiederholt werden.

Der prominente TV-Reporter war im vergangenen Jahr mitten in Amsterdam auf offener Straße niedergeschossen worden. Er erlag später seinen Verletzungen. Der Mord hatte das Land schwer geschockt. Der mutmaßliche Schütze und der Fahrer des Fluchtautos waren schnell festgenommen worden. In dem Prozess hatte die Staatsanwaltschaft gegen beide lebenslange Haft gefordert.

Bei den Ermittlungen zu den Auftraggebern wurden inzwischen drei weitere Personen festgenommen. Es gibt Hinweise, dass die Drogenbande des berüchtigten Kriminellen Ridouan Taghi hinter dem Mord steht. Der Reporter war Vertrauensperson eines Kronzeugen, der im umfangreichen Strafprozess gegen Taghi und 16 Komplizen ausgesagt hatte. Zuvor waren bereits der Bruder und der Verteidiger des Kronzeugen ermordet worden.