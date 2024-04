Eine Affäre um teure Uhren holt Perus Staatspräsidentin in Form einer Geburtstagstorte ein. Und der Jubilar ist seinen Job als Polizeioberst los.

Von Benedikt Peters

In den sogenannten sozialen Netzwerken, wer wüsste das nicht, lauern allerlei Tücken. Da ist die Videoclip-Endlosschleife, in der man Stunde um Stunde verbummelt; da sind die vielen piekfein gefilterten Fotos, die einem die eigenen Makel schmerzhaft vor Augen führen. Und da ist die Privatsphäre, die manch einer allzu leichtfertig preisgibt - und das ist besonders tückisch, wenn Chef oder Chefin zuschauen. Nicht einmal Polizisten sind davor gefeit, das zeigt ein Vorgang, der sich unlängst in der peruanischen Hauptstadt Lima zutrug. Harvey Julio Colchado Huamaní, ein hochdekorierter Oberst von der Spezialeinheit für die Aufklärung komplexer Verbrechen, wollte eigentlich nur seinen 50. Geburtstag feiern. Doch dann suchte ihn der Leichtsinn heim.