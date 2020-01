Bei einem schweren Busunfall im Süden Perus sind mindestens 16 Menschen getötet worden. Medienberichten zufolge sollen unter den Todesopfern auch zwei Deutsche sein. Das Auswärtige Amt teilte dazu der dpa mit, dass die Botschaft in Lima in engem Kontakt mit den zuständigen peruanischen Behörden stehe, die mit der Identifizierung der Verunglückten befasst sind. Mehr als 40 Menschen seien bei dem Unfall in der Provinz Caravelí verletzt worden, berichteten peruanische Medien unter Berufung auf Polizei und Staatsanwaltschaft. Demnach war der Bus am frühen Montagmorgen auf der Schnellstraße Panamericana unterwegs von der Hauptstadt Lima nach Arequipa, als das Fahrzeug von der Straße abkam und in mehrere Minivans am Straßenrand krachte. Der Busfahrer wurde den Berichten zufolge zunächst festgenommen.