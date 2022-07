Am Flughafen Köln/Bonn gab es an diesem Wochenende erneut große Probleme bei der Abfertigung der zahlreichen Fluggäste. Vor den Sicherheitsbereichen bildeten sich zum Teil Schlangen von mehreren Hundert Metern. Ein dpa-Reporter stand am Samstag sieben Stunden in einer Schlange vor dem Sicherheitscheck. Seinen Flug erreichte er dennoch nur, weil dieser verspätet startete. Die langen Wartezeiten sorgten bereits tags zuvor für so großen Unmut, dass die Kölner Polizei ihre Präsenz verstärken und ordnend und beruhigend eingreifen musste. Schon die Anreise zum Airport war für viele Reisende ein Problem, weil am Wochenende wegen Personalmangels zahlreiche S-Bahnen und Regionalzüge im Rheinland ausfielen.