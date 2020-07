Menstruation:"Als wäre es eine Krankheit"

Die Supermarktkette "Countdown" in Neuseeland will in Zukunft auf Umschreibungen für Menstruationsprodukte verzichten. Wie der Guardian berichtet, sollen dort Begriffe wie "weibliche Hygiene" durch "Periode" ersetzt werden. Menstruation sei eine natürliche Körperfunktion und müsse nicht versteckt werden, sagte eine Sprecherin. Eine gute Idee, findet die Sprachwissenschaftlerin Luise F. Pusch. Da die 76-Jährige abwechselnd in Hannover und bei ihrer Lebensgefährtin in Boston lebt, findet das Gespräch via Skype statt.