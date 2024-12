Pavlos, 57, Ex-Royal griechischer Abstammung, sucht einen Nachnamen. Am liebsten würde er sich Pavlos von Griechenland nennen, hatte er in mehreren Interviews deutlich gemacht. Aber: „Adelstitel werden griechischen Bürgern weder verliehen noch anerkannt“, heißt es in Artikel 4 der Verfassung, der die Gleichheit der Menschen behandelt. Nach der Abschaffung der Monarchie in Griechenland 1974 ging Pavlovs Vater Konstantin II. mit seiner Familie ins Exil. Von da an wurden den Ex-Royals keine griechischen Pässe mehr ausgestellt und ihnen 1994 die Staatsbürgerschaft offiziell per Gesetz entzogen. Um die Staatsbürgerschaft nun zurückzubekommen, muss Pavlos einen Nachnamen angeben, sich zur Verfassung bekennen und auf Ansprüche zum früheren Familienbesitz verzichten.