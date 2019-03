7. März 2019, 15:09 Uhr Prozess in Bielefeld Vergiftete Pausenbrote: Lebenslang für versuchten Mord

Außerdem wurde für den 57-Jährigen Sicherungsverwahrung angeordnet. Die Richter gehen von einem Hang zu weiteren schweren Straftaten aus.

Für versuchten Mord mit vergifteten Pausenbroten am Arbeitsplatz ist ein Mann aus Ostwestfalen zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht Bielefeld ordnete am Donnerstag darüber hinaus Sicherungsverwahrung für den 57-Jährigen an, da die Richter von einem Hang zu weiteren schweren Straftaten ausgehen. Darüber hinaus stellten sie die besondere Schwere der Schuld fest. Das ist die größtmögliche Strafe, die das deutsche Recht vorsieht. Der Verurteile kann dann nicht damit rechnen, dass seine Strafe nach 15 Jahren zur Bewährung ausgesetzt wird.

Dass Gericht sah es als erwiesen an, dass der 57-jährige Angeklagte über Jahre hinweg mehrere seiner Arbeitskollegen vergiftete, indem er gefährliche Substanzen auf deren Pausenbroten verteilte.

Das Urteil der Richter entsprach der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Verteidiger hatten sich in ihren Plädoyers gegen eine Verurteilung des Angeklagten wegen versuchten Mordes ausgesprochen. Dass er einem seiner Opfer Quecksilber verabreicht haben soll, wie es der Staatsanwalt glaube, sei im Prozess nicht bewiesen worden, sagten die Verteidiger. Allenfalls eine Freiheitsstrafe von neun Jahren sei gerechtfertigt.

Der Schlosser hatte sich zum Abschluss der Plädoyers erstmals selbst zu Wort gemeldet: "Ich schließe mich den Ausführungen meiner Verteidiger vollumfänglich an", sagte er. Dies blieb sein einziger Satz. Auf die Bitte der Nebenkläger, sich zu seinem Motiv zu erklären, ging er somit nicht ein.