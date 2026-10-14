Paul McCartney , 84, Beatles-Legende, verfügt entweder über ein brillantes oder ein sehr fantasievolles Gedächtnis. „Ich habe dieses Gefühl, dass ich mich an meine Geburt erinnern kann. Ich wurde an einem Ort in Liverpool namens Walton Hospital geboren, einem echten alten viktorianischen Gebäude“, sagte der 84-Jährige im Podcast „Good Hang with Amy Poehler“ auf die Frage, was seine erste Erinnerung sei. „Ich erinnere mich irgendwie an weiße Fliesen, sehr hygienische weiße Fliesen. Und chromglänzende Instrumente und ein Klirren, weil ich eine Zangengeburt war. Sie mussten mich herausziehen“, sagte der Beatles-Sänger. Er glaube, sich daran zu erinnern. „Ich weiß nicht, ob es stimmt.“

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Monica Lierhaus, 56, Fernsehmoderatorin, vermisst die Kamera. „Ich bin in meiner Wohnung unglücklich gestürzt und habe mir dabei das Bein gebrochen“, sagte sie der Zeitschrift Bunte. „Inzwischen geht es mir schon wieder viel besser.“ Der Bruch sei gut verheilt, so die Sportmoderatorin. „Ich mache Reha-Maßnahmen und werde Ende Oktober, wenn alles so gut weitergeht, vor die Kamera bei RTL zurückkehren. Ich benötige auch keine Krücken mehr.“

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Dieter Tappert, 54, als „Paul Panzer“ bekannter Comedian, hat gerade keinen Sinn für Comedy. „Meine Frau ist gestorben, die Liebe meines Lebens“, sagte der 54-Jährige im Podcast „Betreff: Leben“ von „Bergdoktor“-Schauspieler Hans Sigl. 25 Jahre seien sie zusammen gewesen, erzählte Tappert. Der Comedian hatte im April alle seine Auftritte bis Mitte Mai abgesagt und das mit einem schweren persönlichen Verlust im engsten Familienkreis begründet. Er ist mit Hunderten Scherzanrufen seiner Figur Paul Panzer bekannt geworden und füllt mit seinen Live-Auftritten im für ihn typischen geblümten Hemd große Hallen.