Regisseur Paul Haggis in Italien festgenommen

Der kanadische Regisseur Paul Haggis wurde in Italien festgenommen.

Der kanadische Regisseur und Oscar-Preisträger Paul Haggis ist italienischen Medienberichten zufolge wegen des Verdachts der schweren sexuellen Nötigung festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft von Brindisi wirft dem 69-Jährigen vor, eine "junge ausländische Frau" zwei Tage lang sexuell missbraucht zu haben. Die Frau habe sich aufgrund ihrer Verletzungen laut einer schriftlichen Mitteilung der Staatsanwaltschaft medizinisch behandeln lassen müssen.

Offenbar hatte Haggis die Frau nach dem mutmaßlichen Missbrauch am Sonntag zum Flughafen in Brindisi begleitet, sie dort aber ungeachtet ihres Zustands allein gelassen. Flughafenpersonal und Polizei wurden laut Staatsanwaltschaft auf die Frau aufmerksam, die einen offensichtlich verwirrten Eindruck gemacht haben soll, und brachten sie in ein Krankenhaus.

Haggis ist unter anderem bekannt für die Drehbücher zu "Million Dollar Baby" und Casino Royale". 2006 gewann er den Oscar für das beste Drehbuch mit dem Film "L.A. Crash". Bereits im Zuge des Skandals um den Hollywood-Filmproduzenten Harvey Weinstein war Haggis von mehreren Frauen des sexuellen Missbrauchs beschuldigt worden. Er bestreitet diese Vorwürfe.