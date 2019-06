5. Juni 2019, 06:50 Uhr Amoklauf in Parkland Untätiger Deputy Sheriff festgenommen

Am ersten Jahrestag des Amoklaufs in Parkland gedachten Schüler der Opfer mit Blumen.

Fast eineinhalb Jahre nach dem Amoklauf von Parkland ist ein damals untätig gebliebener Deputy Sheriff festgenommen worden.

Er war bei dem Massaker, bei dem ein ehemaliger Schüler 17 Menschen tötete, auf dem Gelände gewesen und nicht eingeschritten.

US-Präsident Trump hatte den Wachmann nach dem Vorfall als "Feigling" bezeichnet.

"Ich glaube wirklich, dass ich reingerannt wäre, selbst ohne Waffe": Mit diesem denkwürdigen Satz hat US-Präsident Donald Trump im vergangenen Jahr das Verhalten eines Wachmanns bei einem Amoklauf in Florida verurteilt. Nun soll der Mann vor Gericht.

An der Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland hatte im Februar vergangenen Jahres ein 19-Jähriger 14 Jugendliche und drei Erwachsene erschossen. Der nun festgenommene Wachmann stand während des Amoklaufs vor dem Schulgebäude. Aufnahmen aus Überwachungskameras zeigen, dass der Deputy Sheriff das Gebäude nicht betrat. Mit dem Titel werden in den USA Einsatzkräfte bezeichnet, die im Auftrag des Sheriffs Polizeiaufgaben wahrnehmen.

Nach Bekanntwerden der Aufnahmen bezeichnete US-Präsident Donald Trump den Mann als "Feigling"; sein Handeln sei eine "Schande" gewesen. Der Deputy Sheriff selbst beteuert, er habe sich an die Einsatzregeln gehalten.

Fast eineinhalb Jahre nach dem Amoklauf ist der 56-Jährige nun festgenommen worden, wie US-Medien und -Agenturen übereinstimmend berichten. Demnach wird ihm unter anderem Vernachlässigung von Kindern und grobe Fahrlässigkeit vorgeworfen. "Es kann keine Entschuldigung für seine komplette Untätigkeit geben, und es gibt keinen Zweifel, dass seine Untätigkeit Leben gekostet hat", erklärte demnach Justizvertreter Rick Swearingen. Der Mann habe "absolut nichts" unternommen, um das Massaker zu stoppen. Von der Behörde hieß es, sollte der Angeklagte in allen elf Punkten schuldig gesprochen werden, könnte ihm eine Höchststrafe von 97 Jahren Haft drohen.

In den USA kommt es immer wieder zu bewaffneten Angriffen an Schulen. Nach dem Amoklauf hatten Überlebende gegen die laxen Waffengesetze aufbegehrt. Im Mai 2019 ist in Florida ein Gesetz abgesegnet worden, dem zufolge Lehrer in dem Bundesstaat im Klassenraum Schusswaffen tragen dürfen.