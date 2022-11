"Ich hoffe, dass Sie in der Hölle schmoren"

Nikolas Cruz erschoss in einer High School in Parkland 17 Menschen, nun wurde er zu 34-mal lebenslänglich verurteilt. Einige Hinterbliebene hätten sich die Todesstrafe gewünscht.

Von Peter Burghardt, Washington

Linda Beigel Schulman hielt eine Fotocollage in die Höhe, als das Urteil gesprochen wurde. Darauf Porträts der 17 Toten von Parkland, Florida. 14 Schülerinnen und Schüler und drei Erwachsene, ermordet von Nikolas Cruz, der am 14. Februar 2018 in der Marjory Stoneman Douglas High School 140 Schüsse aus einem halbautomatischen Schnellfeuergewehr vom Typ AR-15 abfeuerte. Beigel Schulmans Sohn Scott, ein Lehrer, ist einer der Getöteten.