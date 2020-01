Der Mann soll in Villejuif bei Paris mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen haben. Medienberichten zufolge habe die Polizei ihn daraufhin erschossen.

Die französische Polizei hat Medienberichten zufolge bei Paris einen Mann erschossen. Er habe versucht, auf mehrere Menschen in einem öffentlichen Park in der Stadt Villejuif einzustechen. Eines der mindestens drei Opfer sei schwer verletzt worden. Der Vorfall habe sich gegen 14 Uhr ereignet. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

Kurz nachdem auf ihn geschossen worden sei, sei der Mann gestorben, so etwa der Sender BFMTV. Der Agentur dpa zufolge bestätigte die Polizei, dass der Täter "neutralisiert" worden sei. Wenn die Sicherheitskräfte in Frankreich von "neutralisieren" sprechen, meinen sie in der Regel, dass der Täter außer Gefecht gesetzt wurde. Das kann, muss aber nicht, durch eine gezielte Tötung geschehen sein.

Die örtliche Polizeipräfektur schreibt auf Twitter, in Villejuif sei "ein Einsatz der Ordnungskräfte im Gange". Sie ruft dazu auf, die Gegend zu vermeiden. Sie warnte vor dem öffentlichen Park Hautes-Bruyères - einem der größeren Parks der Gemeinde Villejuif. Sie liegt etwa sieben Kilometer südlich des Pariser Stadtkerns und hat rund 55 000 Einwohner.