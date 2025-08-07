Ein Marokkaner überschreitet die Absperrung zum Grab des unbekannten Soldaten unter dem Triumphbogen und entweiht das Denkmal. Nach seiner unziemlichen Aktion verliert er wohl seine Aufenthaltsbewilligung.

Von Oliver Meiler, Paris

Die Szene unter dem Pariser Arc de Triomphe dauert nur ein paar Sekunden. Doch die reichen schon aus für das ganze Bild. Auf einem kurzen Video sieht man einen Mann, der sich über die Flamme am Grab für den unbekannten Soldaten beugt und daran die Zigarette anzündet, die er im Mund hat. Dann richtet er sich wieder auf und steigt über die Kordeln, die das Mahnmal schützen sollen, einige Passanten schauen ihm dabei einigermaßen entgeistert zu.