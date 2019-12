Der Modeschöpfer Emanuel Ungaro ist tot. Der Designer sei bereits am Samstag in Paris im Alter von 86 Jahren gestorben, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP am Sonntag unter Berufung auf seine Familie. "Das Haus, das er 1965 gegründet hat und immer noch seinen Namen trägt, trauert heute um diesen Couturier mit einem riesigen Talent", teilte das Modehaus Emanuel Ungaro auf Instagram mit. Er werde als Meister der Sinnlichkeit und der Farben in Erinnerung bleiben. Ungaro hatte 2004 sein Haute-Couture-Haus verlassen.