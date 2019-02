5. Februar 2019, 17:35 Uhr Paris Frankreichs obdachloser Twitter-Star

Christian Page dokumentiert sein Leben auf der Straße. Er erzählt den Franzosen, in was für einer Gesellschaft sie leben - und legt sich auch mit Politikern an.

Von Nadia Pantel

Christian Page weiß, wie er die Menschen daran erinnert, dass er ein Mensch ist. Er streichelt ihre Hunde. Ihrem Tier vertrauen die meisten mehr als einem Mann, der am Boden sitzt. "Na, wie geht es dir heute?" Page hat seine Bierdose beiseitegestellt und krault einem Golden Retriever den Nacken. Irgendwann fragt auch die Frau, die zum Hund gehört: "Und Christian, wie geht's?" Gut, sagt Page. Er ist jetzt 46, und es ging ihm schon mal schlechter.

Am 6. August 2018 ...