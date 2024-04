Paris Hilton, 43, US-Realitystar, hat ihre im November 2023 geborene Tochter London Marilyn Hilton-Reum erstmals der Weltöffentlichkeit präsentiert. Auf Instagram postete die zweifache Mutter mehrere Familienbilder im Grünen. "Ich habe von einer Tochter namens London geträumt, solange ich mich erinnern kann", schrieb Hilton in einer längeren Mitteilung. "Ich bin so dankbar, dass sie hier ist." Das Baby ist ganz in Altrosa gekleidet mit einer großen Schleife am Kopf. Auch Sohn Phoenix, 1, und Ehemann Carter Reum, 43, sind zu sehen. Das Paar wurde beides Mal per Leihmutterschaft Eltern.