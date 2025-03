„Pour ou contre?“ Dafür oder dagegen? So steht es groß auf den Informationsplakaten, sie hängen in allen 20 Arrondissements von Paris . Dazu jeweils ein Foto einer Straße mit blühenden Bäumen und Büschen, frühlingshaft frisch, flanierende Menschen darauf, Mütter mit ihren spielenden Kindern. Die Idylle! Paris, Paradies! Kann man dagegen sein? Nun ja, durchaus.

An diesem Sonntag stimmen die Pariser darüber ab, ob es ihnen recht ist, dass die Stadtverwaltung weitere 500 Straßen begrünt und zu mehr oder weniger exklusiven Fußgängerzonen macht – dass ihre grandiose Stadt also zusehends zu einer „ville jardin“ wird, einer Gartenstadt. Teilnehmen dürfen alle volljährigen Bewohner mit Wahlrecht, dazu erstmals auch die Jungen ab 16 Jahren. Die dürfen noch nicht Auto fahren, die stimmen sicher für mehr Grün. Spoiler vorab: Die Vorlage kommt wohl durch, bestimmt sogar. Es stimmen bei solchen lokalen Urnengängen, die nicht bindend sind, nämlich meistens nur die ab, die dafür sind. Es ist eher eine Umfrage.

Seit einigen Jahren ist die sozialistische Bürgermeisterin Anne Hidalgo daran, die Stadt, die mal eine Autostadt war, radikal zu verwandeln. Man kann gar nicht oft genug sagen, wie sehr ihre Mission gegen den individuellen, motorisierten Verkehr Paris verändert hat. Die Stadt ist stiller geworden, sie riecht sogar besser.

Die autofreien, unteren Uferstraßen an der Seine? Hidalgo. 1400 Kilometer Radwege? Fast alle von Hidalgo. Die Begrünung grauer Straßen? Wieder Hidalgo. Gerade lässt Hidalgo einen Wald auf den großen Platz vor dem Hôtel de Ville pflanzen, dem Rathaus.

Hidalgo schlägt auch Hass entgegen

Wer das Glück hat, in einer Ecke eines Viertels zu leben, die für eine „Gartifizierung“ auserkoren wurde, muss sich nur etwas gedulden. Dann kommen die Bauarbeiter, reißen den Asphalt auf, heben lange Beete aus, in die sie Wasserleitungen legen. Sind sie fertig, ist der Teil der Straße, der für die Autos gedacht ist, noch halb so breit – und fast alle Parkplätze sind weg.

Mit den 500 Straßen, die jetzt zur Abstimmung stehen, verliert Paris weitere 10 000 Parkplätze. Junge Familien sind glücklich, die Lebenswelt der Kinder wird ausgeweitet. Glücklich sind auch die Betreiber von Bars und Restaurants, weil ihre Terrassen nun noch hübscher werden.

Doch es gibt auch Kritik, heftige sogar: Hidalgo, die im nächsten Jahr aufhört, ist extrem unpopulär, aller offensichtlicher Verdienste zum Trotz. Auch noch nach den gefeierten Olympischen Sommerspielen 2024, obschon wenigstens etwas vom Glanz auf sie abfallen müsste. Die Autofahrer halten Hidalgo für eine Autohasserin und hassen sie zurück. Die Ladenbesitzer an begrünten Straßen klagen, ihre Umsätze brächen ein, weil ihre Kunden nicht mehr davor parken dürfen. Und dann diese Baustellen: Sie dauern zu lange, lähmen die Stadt. Die Verschönerung hat ihren Preis.

Vor allem aber stellt sich wieder die Frage, ob Paris am Ende zu schön wird, unerträglich schön. Eine Disney World intra muros, innerhalb der alten Stadtmauern. Ein „village fleuri“, ein blumiges Dorf, wie man sie vom Land kennt, jedes zweite Kaff in Frankreich rühmt sich so auf seiner Ortstafel. Aber Paris? Ist das dann noch eine Großstadt, wenn sie gar nicht mehr wummert, nicht mehr stinkt? Mal sehen. Im Zweifel aber: pour!