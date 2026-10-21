Papst Leo XIV. ist krebsfrei und braucht keine weitere Therapie. Untersuchungen des bei einer Operation entfernten Gewebes aus der Lunge hätten bestätigt, dass die Erkrankung lokal begrenzt gewesen sei und nicht gestreut habe, teilten die behandelnden Ärzte des 71 Jahre alten Oberhauptes der katholischen Kirche in der Gemelli-Klinik in Rom mit. Eine weitere Therapie sei nicht erforderlich, dies habe eine onkologische Beurteilung ergeben.

Am Dienstag vergangener Woche war dem Pontifex der untere Lappen seines rechten Lungenflügels entfernt worden, in dem sich ein bösartiger Tumor befand. Am Samstag konnte der Papst nach nur wenigen Tagen das Krankenhaus im Nordwesten der italienischen Hauptstadt wieder verlassen. Schon am Tag danach sprach er das traditionelle Angelus-Gebet vor Zehntausenden Gläubigen aus aller Welt.

Papst Leo XIV. : „Wenn noch keine Metastasen vorliegen, könnte die Krankheit für den Papst bald ausgestanden sein“ Papst Leo XIV. hat ein Adenokarzinom der Lunge. Was ist das überhaupt und wie sind seine Genesungschancen? Ein Lungenspezialist beantwortet die wichtigsten Fragen. SZ Plus Interview von Christina Berndt ...

Zuletzt war unklar, ob der Papst nach dem 90-minütigen Eingriff krebsfrei war. In dem medizinischen Bulletin der behandelnden Ärzte Luigi Carbone und Stefano Margaritora hieß es nun, die „endgültigen histologischen Befunde sowie die molekularbiologischen Untersuchungen“ des während des Eingriffs entfernten Gewebematerials seien ausgewertet und dokumentiert worden.

In der Mitteilung hieß es weiter: „Die Ergebnisse haben bestätigt, dass es sich um ein Lungenadenokarzinom handelte und dass die Erkrankung lokal begrenzt war.“ Bei einem Lungenadenokarzinom handelt es sich Experten zufolge um die häufigste Form von Lungenkrebs.

Vor anderthalb Wochen hatte Leo das Angelus-Gebet dazu genutzt, vor den Gläubigen auf dem Petersplatz überraschend bekannt zu machen, dass bei ihm ein „Knoten in der Lunge“ entdeckt worden sei, der sich im Anfangsstadium befinde. Damals blieb noch offen, ob es sich um gutartiges Gewebe, eine Vorstufe von Krebs oder doch um einen bösartigen Tumor handelt. Nach dem Eingriff waren die Ergebnisse der Gewebeprobe mit Spannung erwartet worden.