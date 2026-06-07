Leo XIV. , 70, Papst, scheint keinen gesegneten Schlaf zu haben. Gegenüber der Katholischen Nachrichten-Agentur bestätigte er, was als Gerücht schon seit einiger Zeit waberte: Dass er nämlich nachts Deutsch lerne. „Tagsüber habe ich praktisch keine Zeit dafür“, sagte er am Samstag auf einem Flug nach Madrid, um eine mehrtägige Spanienreise anzutreten. Ein Aufenthalt in Deutschland sei zwar geplant, fügte er noch hinzu, aber es gäbe noch keinen konkreten Zeitplan. Der gebürtige US-Amerikaner soll neben seiner Muttersprache schon jetzt fließend Italienisch, Spanisch, Französisch und Portugiesisch sprechen. Vor ein paar Monaten war aufmerksamen Nutzern der Sprachlernapp Duolingo aufgefallen, dass ein Nutzer unter dem bürgerlichen Namen des Papstes, Robert Prevost, zu später Stunde aktiv ist. Der Papst-Bruder John Prevost hatte danach ausgeplaudert, dass das katholische Kirchenoberhaupt dabei deutsche Vokabeln büffele .

Peter Phillips und Harriet Sperling verlassen ihre Hochzeitsfeier in der All Saints Church in Kemble, Gloucestershire. Ben Birchall/PA Wire/dpa

Peter Phillips, 48, Sohn von Prinzessin Anne, liefert endlich mal wieder gute Nachrichten für die britische Königsfamilie, denn er hat geheiratet – eine Bürgerliche. In dem den Bildern nach zu urteilen ziemlich malerischen Dorf Kemble in der englischen Grafschaft Gloucestershire gab er Harriet Sperling, 45, am Samstag das Ja-Wort. Zur Hochzeit zwischen dem Neffen von König Charles III. und der Krankenschwester kamen standesgemäß einige Royals. Neben dem britischen Monarchen und seiner Frau, Königin Camilla, war auch das Thronfolgerpaar, Prinz William und Prinzessin Kate, bei den Feierlichkeiten zugegen. Auch die Töchter des tief gefallenen Ex-Prinzen Andrew, Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie, waren bei der Trauung dabei. Andrew Mountbatten-Windsor war im Zuge des Skandals um den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in Verruf geraten und hatte seinen Titel verloren. Peter Phillips hat mit seiner Ex-Frau Autumn Phillips, 48, mit der er 13 Jahre verheiratet war, zwei Töchter, Harriet Sperling aus einer früheren Beziehung eine Tochter.

Lennart Fiedler (Mitte) gewann vor Katharina Lehmann und Nico Richard. Christophe Gateau/Christophe Gateau/dpa

Lennart Fiedler, 25, hat zumindest schon einmal Glück im Spiel, denn er ist Deutschlands bester Kniffel-Würfler. Am Samstag setzte er sich bei den deutschen Meisterschaften in Berlin gegen 160 Konkurrenten durch, wie eine Sprecherin des Schmidt-Verlags, der das Event veranstaltete, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Der Kniffel-König wird dabei nach festen Regeln in mehreren Runden ermittelt. Zu den Teilnehmenden zählten Mitglieder von Würfelvereinen aus ganz Deutschland, die im Wettkampf versuchten, möglichst viele Kniffel, Große Straßen und Dreier-Paschs zu würfeln. Sieger Fiedler setzte sich gleich bei seiner ersten Meisterschaftsteilnahme durch und gewann einen Sachpreis. Das Spiel ist international unter dem Namen Yahtzee bekannt, in der früheren DDR gab es eine eigene Version davon namens Pasch.

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Gwyneth Paltrow, 53, Unternehmerin und Podcasterin, hat sich zur politischen Lage in den USA geäußert. In ihrem eigenen Podcast sprach sie von der Spaltung der Gesellschaft in ihrer Heimat. Ihrer Meinung nach sei „alles so schwarz-weiß“ geworden. Sie versuche, möglichst viele verschiedene Standpunkte anzuhören und eine eigene Haltung zu entwickeln. Ihr Mann Brad Falchuk halte sie für eine Anhängerin der Republikaner, aber, sagte sie, „das bin ich nicht“, sie fühle sich vielmehr „vollkommen unabhängig“.