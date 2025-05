Papst Leo XIV. wird am Sonntag offiziell in sein Amt eingeführt. Auf dem Petersplatz in Rom findet zu diesem Anlass eine feierliche Messe statt. Der Papst erhält dann auch die päpstlichen Insignien, das Pallium, eine weiße, mit roten Kreuzen bestickte Wollstola, und den Fischerring, der extra für ihn angefertigt wurde. Jeder Papst hat einen eigenen Fischerring, der nach seinem Tod zerstört wird.